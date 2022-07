Umsätze der Zulieferer erreichen Vorkrisenniveau

Dabei sah zunächst alles danach aus, dass nach der Coronapandemie wieder ein wirtschaftliches Licht am Ende des Tunnels leuchten würde. Die Talsohle schien durchschritten und die Kennzahlen zeigten nach oben. Nach dem desaströsen Krisenjahr 2020 haben die Umsätze und die Gewinnmargen 2021 wieder zugelegt. Die Kennzahlen der Umsätze der 100 größten Zulieferer im aktuellen Ranking der Automobil Produktion untermauern den Aufwärtstrend, da das abgeschlossene Geschäftsjahr 2021 in etwa wieder das Niveau des Vorkrisenjahres 2019 erreicht hatte.

Die 100 wichtigsten Akteure haben nun wieder das Gesamtvolumen von über einer Billion Euro übertroffen. Auffällig ist, dass es insbesondere bei den Platzhirschen zu großen Verschiebungen kam: Continental musste etwa seinen Podestplatz 3 abgeben und findet sich im aktuellen Ranking nur auf dem sechsten Platz wieder. Und jetzt folgt eine neuerliche Zäsur durch den Ukraine-Krieg und die Stimmung trübt sich wieder ein. „Erst Corona, dann Halbleitermangel, jetzt der Krieg in der Ukraine und massiv steigende Kosten – der Stuttgarter Konzern gibt sich vorsichtig und verzichtet deshalb auf Prognosen für das laufende Jahr“, heißt es bei Mahle. Der schwäbische Zulieferer ist kein Einzelfall.

Continental will Mehrkosten über Preise abfedern

Bei Continental blickt man eher verhalten in die unmittelbare Zukunft. „Weitere Störungen kann es geben, wenn die geopolitische Lage weiterhin angespannt bleibt und die Covid-19-Pandemie andauert. Je nach Ausmaß kann unser Umsatz niedriger ausfallen als 2021“, erklärte Continental-Vorstandsvorsitzenden Nikolai Setzer bei der Hauptversammlung und gab an, dass der Zulieferer mit rund 3,5 Milliarden Euro an Mehrkosten rechnet. Vor allem bei der Beschaffung, aber auch der Logistik. Die Konsequenz daraus ist, dass der Zulieferer ab 2023 rund 850 Millionen brutto jährlich einsparen will.

Ein Weg, um dieses Ziel zu erreichen, sind Preisanpassungen. „Wir verhandeln mit unseren Partnerinnen und Partnern über Preise“, sagt Setzer. Dieses Nachverhandeln betrifft sicher nicht nur die Tier-2- und Tier-3-Zulieferer, sondern auch die Kunden, die OEMs. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben unverändert. „Die größten wachstumshemmenden Faktoren sind aktuell die hohen Rohstoffpreise beziehungsweise die eingeschränkte Rohmaterialverfügbarkeit, da die hohen Rohstoffpreise überwiegend nicht an die Hersteller weitergegeben werden konnten. Eine kurzfristige Änderung der Situation ist nicht zu erwarten, im Gegenteil, es ist mit einem weiteren Steigen der Preise zu rechnen, auch bedingt durch den Krieg in der Ukraine“, verdeutlicht Alexander Timmer.