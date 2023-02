Sono Motors konzentriert sich auf Solatechnologie

Für Reservierungen, die vor der letzten Rettungskampagne angezahlt wurden, hat Sono Motors einen Rückzahlungsplan. Über die nächsten zwei Jahre sollen mehrere Raten zuzüglich Bonus transferiert werden. Die Zahlungszusagen der #savesion-Kampagne wird das Unternehmen erst gar nicht einziehen. Seine patentierten Technologien will Sono allerdings weiter für Nachrüstungen und Integrationen bei Drittanbieterfahrzeugen nutzen. Bereits heute werden die Solarlösungen – bestehend aus Hardware, Leistungselektronik und Software – von 23 Partnern in Europa, Asien und den USA eingesetzt.

„Die Umstrukturierung ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung von Sono Motors“, erklärt Laurin Hahn. Die Einstellung des „ursprünglichen Herzensprojekts“ ermögliche den Fokus auf B2B-Solarlösungen, unter anderem für Busse und Autos anderer OEMs. Ein Meilenstein der Skalierung soll die nächste Generation des Solar Bus Kit darstellen, die im zweiten Quartal als massentaugliche Nachrüstlösung für den ÖPNV eingeführt wird.



Das Aus des Sion war schlussendlich absehbar und überraschend zugleich: Bereits im Jahr 2019 konnte einzig eine Crowdfunding-Kampagne und eine Serie-C-Finanzierungsrunde das Unternehmen vor dem finanziellen Absturz bewahren. Die jüngste Kampagne im Dezember 2022 verdeutlichte die Probleme, sorgte aber auch für einen Hoffnungsschimmer. Immerhin hatte Sono zuvor klangvolle Partner wie Continental und Bosch an Bord geholt, um Fahrerassistenzsysteme und Service-Konzepte zu sichern. Den finalen Indikator für das wohl profitablere Geschäftsmodell lieferte allerdings die Europäischen Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt (CINEA), die insgesamt 1,46 Millionen Euro in die Solartechnologie von Sono investierte.