Warum in die Ferne schweifen: Während die von gesättigten Märkten im Westen geplagten Vertriebschefs ihr Heil nach wie vor in China, in Indien oder in den aufstrebenden Ländern Südamerikas suchen, wird eine buchstäblich naheliegende Region dabei gerne übersehen: Der Norden Afrikas. Allein in Marokko, Tunesien und Algerien existiere eine potenzielle Kundenbasis, die die Branche bislang sträflich vernachlässigt habe, erkannte der einstige Seat-Chef James Muir schon vor zehn Jahren. „Dabei sind das für uns genauso Nachbarländer wie Frankreich oder Portugal“.

Seitdem hat sich zwar ein bisschen was getan in Algier, Tunis, oder Marrakesch. Doch mit gerade einmal 180.000 Neuzulassungen im Jahr 2022 sind zum Beispiel die 37 Millionen Marokkaner nach wie vor vergleichsweise zurückhaltende Neuwagenkäufer. Und in Tunesien (55.000 Zulassungen auf 12 Millionen Einwohner) oder Algerien (16.000, 44 Millionen) sieht es nicht viel besser aus.

Marokko expandiert als Exportstandort

Aber dafür drängt Marokko zumindest in einer anderen Disziplin mit aller Macht auf die automobile Weltkarte: „Das Land ist mittlerweile der größte Automobilexporteur auf dem Kontinent und hat Südafrika seit fünf Jahren abgehängt", sagt Zakia Subhan vom Marktbeobachter LMC in Oxford und beziffert die Jahresproduktion dort für 2022 auf gut 470.000 Einheiten. Trotz der Corona-Nachwehen und des Ukraine-Krieges waren das zehn Prozent mehr als im Vorjahr, meldet der Analyst und zeichnet die Zukunft in rosigen Farben.

Schließlich liegt die installierte Kapazität im Königreich nach Angaben des Analyseinstituts Eos schon jetzt bei 700.000 Fahrzeugen pro Jahr und soll dem Handelsministerium zufolge bis 2025 auf eine Million steigen. Dann soll der Sektor, in dem über 220.000 Menschen beschäftigt sind, im Jahr rund 22 Milliarden Dollar erwirtschaften.