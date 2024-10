Aus gutem Grund, sagt Roger Guilherme. Er leitet das Way to Zero-Center im VW-Stammwerk in São Bernardo do Campo und muss den Wolfsburger Auftrag der globalen Dekarbonisierung mit den örtlichen Gegebenheiten in Einklang bringen. Zwar sei Brasilien mit einem bei 85 Prozent überdurchschnittlich hohen Anteil an Strom aus erneuerbaren Quellen, vor allem aus Wasserkraft, einerseits prädestiniert für elektrisches Fahren. Zumal das Land obendrein nah am Lithium-Dreieck von Argentinien, Bolivien und Chile liege und auch über eigene Lithium-Vorkommen verfüge, die für Akkus von E-Autos unumgänglich sind. „Doch auf der anderen Seite kann sich unsere Bevölkerung teure Elektromodelle einfach nicht leisten“, sagt er mit Blick auf die prekären Einkommensverhältnisse im Land. Schon der Polo Track, das billigste Modell im VW-Portfolio, koste umgerechnet 63 durchschnittliche Monatsgehälter, und das ist ein klassischer Verbrenner.

Ethanol spielt wichtige Rolle in Brasilien

Außerdem gibt es in Brasilien eine Alternative, die je nach Statistik kaum weniger nachhaltig ist: Ethanol. Gewonnen aus Zuckerrohr kommt es auf eine um 70 Prozent geringere CO2-Last als konventionelles Benzin und deckt mit eines Jahresproduktion von 30 Milliarden Litern rund 38 Prozent des Bedarfs an Ottotreibstoff im Land, rechnet Guilherme vor. 84 Prozent der Neufahrzeuge in Brasilien haben deshalb einen so genannten Flexfuel-Motor, der Benzin und Ethanol in allen Mischungsverhältnissen verbrennen kann. An den Tankstellen verkaufen sie wahlweise reines Ethanol oder vermeintlich reines Benzin, das aber auch zu mindestens 25 Prozent aus vergorenem Zuckerrohr besteht. Und Apps kalkulieren angesichts des leichten Mehrverbrauchs bei Ethanol-Betrieb und der tagesaktuellen Tankstellenpreise den jeweils billigeren Sprit. Wo andere immer mehr E-Modelle fordern, macht der VW-Experte sich deshalb für effizientere Verbrenner stark.

„Denn angesichts unserer ganz speziellen Situation ist für Brasilien der Hybrid-Abtrieb mit Ethanol als primärer Energiequelle erst einmal das zielführende Konzept“, sagt Guilherme. Ja, VW hat mit dem ID.4 und dem ID.Buzz auch die ersten Elektroautos ins Land geholt, wenngleich die nur im Leasing angeboten und nicht verkauft werden. Doch während Guilherme für das Ende der Dekade mit nicht einmal zehn Prozent Marktanteil für reine E-Autos rechnet, suchen die Wolfsburger ihr Heil deshalb erst einmal in Teilzeitstromern mit mehr oder minder großen Pufferakkus, auf die ein Gros der 16 für die nächsten Jahre geplanten Neuheiten entfallen sollen.