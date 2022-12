Europa, Nordamerika und Australien sind weitgehend gesättigt, Asien mit China und Indien voll erschlossen und Südamerika ebenfalls seit Jahren am Wickel: Überall auf der Welt hat die Automobilindustrie einen großen Fuß in der Tür. Überall? Nicht ganz. Denn ausgerechnet Afrika, mit 1,4 Milliarden Einwohnern immerhin Heimat für etwa ein knappes Fünftel der Weltbevölkerung, hat die PS-Branche bislang vernachlässigt. Zwar gibt es eine etablierte Industrie mit zahlreichen Werken internationaler Hersteller ganz im Süden, und im Norden an der Mittelmeerküste haben ebenfalls viele Firmen Fuß gefasst. Doch in weiten Teilen ist der Kontinent für die Automobilindustrie ein weißes Blatt.

Entsprechend bescheiden sind die Zahlen, die der Afrikanische Verband der Automobilhersteller zu melden hat. So wurden auf dem gesamten Kontinent im Jahr 2021 1.131.249 Neufahrzeuge verkauft. Das sind immerhin schon fast wieder so viele wie vor der Corona-Krise, und in Ländern wie Marokko, Ägypten oder Tunesien liegen die Zahlen bereits wieder über jenen vor der Pandemie, so der Verband weiter. Trotzdem sei der Markt nach wie vor von Gebrauchten abhängig, meldet der von deutschen Industrieverbänden initiierte Africa Business Guide und viele bezeichnen den Kontinent als die Resterampe des europäischen Autohandels.