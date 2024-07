Nahezu zeitgleich treten die beiden großen Hersteller mit Meldungen an die Öffentlichkeit, an CO2-neutralen Antriebslösungen für den Schwerlast- und Fernverkehr zu arbeiten - im Grunde genommen an nichts weniger als der Dekarbonisierung des Transports. Eine wesentliche Alternative zu den derzeitigen Lösungen sehen beide Konzerne in wasserstoffbasierten Antrieben.

Bei Daimler Truck spricht man davon, nun in eine nächste Entwicklungsphase von Brennstoffzellen-Lkw einzutreten. Nach intensiven Erprobungen auf der Teststrecke und auf öffentlichen Straßen würden die Mercedes-Benz GenH2-Trucks nun über eine fortgeschrittene Entwicklungsreife verfügen und könnten nun zu kundennahen Erprobungen in den täglichen Logistikeinsatz in unterschiedlichen Anwendungen gebracht werden, heißt es beim deutschen Lkw-Hersteller. Spannend sind auch die ähnlichen Ziele und Zeitvorgaben der beiden Wettbewerber. So heißt es bei Daimler Trucks, Ziel sei es, bis 2039 nur noch im Fahrbetrieb CO2-neutrale Neufahrzeuge in den globalen Kernmärkten (EU30, USA, Japan) anzubieten. Bei Toyota ist mit Blick auf die Wasserstoff-Lkw die Rede vom Weg zu einer CO 2 -neutralen Logistikkette bis 2040.