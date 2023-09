Audis Mission:Zero als ganzheitliche Nachhaltigkeitsvision

Die Maßnahmen des Umweltprogramms Mission:Zero gehen über die Dekarbonisierung hinaus und umfassen im Weiteren die Handlungsfelder Wassernutzung, Ressourceneffizienz sowie Schutz und Erhalt biologischer Vielfalt. Vision bei Audi ist die Schaffung einer zirkulären Produktion, in der eingesetzte Ressourcen wie Kunststoffe, Wasser und andere Rohstoffe in geschlossenen Kreisläufen geführt werden. Unter anderem hat das Unternehmen dafür in Ingolstadt 2019 ein Betriebswasserversorgungszentrum mit einem Membranbioreaktor eingerichtet, um Wasser noch effizienter einzusetzen. Vorbild für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasserressourcen ist das Werk im mexikanischen San José Chiapa, das seit 2018 vollständig abwasserfrei produziert.



Nachhaltigkeit spiele auch bei der Weiterentwicklung der eigenen Standorte eine entscheidende Rolle, so der Eigenanspruch Audis: Die Produktion nutze den Umstieg auf E-Mobilität für eine umfangreiche Transformation des weltweiten Produktionsnetzwerkes und habe mit der 360factory eine klare Vision für die Fertigung der Zukunft.