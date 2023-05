Auf die Risiken von Künstlicher Intelligenz angesprochen sagt Paulina Sierak, dass man in der Forschung sowohl die Chancen als auch die Gefahren von KI sehr genau betrachte und insbesondere die möglichen Risiken ernst nehme. Zu den Forschungsbereichen am Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS zählt unter anderem das Thema Supply Chain Analytics. Wie die Wissenschaftlerin dem Publikum in München zeigt, liegen die Stellschrauben für Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz in einer cleveren Kreislaufwirtschaft, in einem Fokus auf den Energieverbrauch, auf die Emissionen sowie der Lean Production. Mit Blick auf den Einsatz von KI fehle im Bereich der Produktion noch ein klarer Absicherungs-Standard, konstatiert die Fraunhofer-Expertin in München. Vorstellbar seien in der Praxis Stichproben der KI-Qualität. Sierak sieht hier noch einen großen Weg vor der Branche. Die Wissenschaftlerin erkennt eine wichtige Chance etwa auch in der Datenökosystem-Initiative Catena-X.