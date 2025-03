Frank Mantwill ist seit 2004 Leiter der Professur für Maschinenelemente und Rechnergestützte Produktentwicklung (MRP) an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg (HSU). Er studierte an der RWTH Aachen Maschinenbau und wurde 1992 an der TUHH auf dem Gebiet der KI-gestützten Konstruktion promoviert. Von 1992 bis 2003 war Frank Mantwill auf dem Gebiet der Produkt- und Prozessentwicklung sowohl in der Entwicklung als auch in der Produktion in der Industrie leitend tätig. Zuletzt leitete er die Fertigungsplanung Karosserie bei einem deutschen Automobilbauer im Premiumsegment. Seit 2010 sitzt Prof. Mantwill dem VDI-Fachbeirat „Produktentwicklung und Mechatronik“, seit 2024 der VDI-Gesellschaft Produkt- und Prozessgestaltung vor und moderiert als Mitglied des Fachbeirats den Fachkongress Digitale Fabrik seit 2007.

