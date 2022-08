Auf dem Weg in die vollelektrische Zukunft überdenke man auch die Zusammensetzung der Materialien im Fahrzeug, erklärt CTO Markus Schäfer. „Über die Zusammenarbeit mit unserem Lieferantennetzwerk bringen wir schon ab diesem Jahr Bauteile in unterschiedlichen Fahrzeugmodellen in Serie, für die Pyrolyse-Öl unter anderem aus recycelten Altreifen von Mercedes-Benz fossile Rohstoffe ersetzt.“ Dafür beabsichtige man, jährlich mehrere hundert Tonnen Altreifen chemisch zu recyclen und entstandene Kunststoffe wieder in den eigenen Materialkreislauf einzuführen. Bis 2030 soll der Anteil der recycelten Materialen in der Pkw-Flotte von Mercedes-Benz auf durchschnittlich 40 Prozent ansteigen.

Um den Closed-Loop-Ansatz voranzutreiben, setzt der Autobauer auf chemische Recycling-Systeme von BASF. Bei der Pyrolysetechnologie-Firma Pyrum Innovations wird zunächst ein Pyrolyse-Öl erzeugt, das durch BASF mit Biomethan aus Landwirtschaftsabfällen kombiniert wird. Durch entsprechende Prozesse entsteht ein neuwertiger Kunststoff, der noch in diesem Jahr in den Bügeltürgriffen von EQE und S-Klasse zum Einsatz kommen soll. Die S-Klasse werde zudem einen Crash-Absorber auf Basis des Materials erhalten.