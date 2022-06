Bis zum Ende des Jahrzehnts möchte Mercedes die CO2-Emissionen pro Pkw im Vergleich zu 2020 über den gesamten Lebenszyklus hinweg mindestens halbieren. Neben der Elektrifizierung der Fahrzeuge und deren Versorgung mit grünem Strom stehen vor allem die Verbesserung der Batterietechnologie sowie ein höherer Recycling-Anteil von genutzten Ressourcen im Fokus. 2022 produziert der Hersteller laut eigenen Angaben bereits in allen weltweiten Werken CO2-neutral, in Deutschland stammt der genutzte Strom exklusiv aus regenerativen Quellen. Bis Ende des nächsten Jahres sollen zudem Solaranlagen mit einer Leistung von mehr als 11 MWp in Betrieb gehen. Mercedes-Benz plant zudem Investitionen in Windanlagen im Wert von einer Milliarde Euro bis Mitte der Dekade, der Wasserverbrauch soll bis dahin um 35 Prozent sinken.