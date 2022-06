Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Kuka in einer im Rahmen der Automatica bekannt gegebenen Kooperation mit dem von MHP, Porsche und Munich Re ins Leben gerufenen Anbieter Flexfactory. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Kunden anpassungsfähige Produktionskapazitäten anzubieten, die als Service gebucht werden können. Kunden sollen sich so stärker auf die Produktentwicklung und Kundenzufriedenheit fokussieren können, ohne Investitionskosten tragen zu müssen. „Angesichts der aktuellen Herausforderung der global nicht mehr funktionierenden Lieferketten, den Preissteigerungen im Frachtbereich und dem Trend der Rückverlagerung von Produktionsstandorten nach Europa sehen wir in diesem Konzept großes Potential“, erklärt Gerald Mies, Geschäftsführer von KUKA Systems.

In dem Modell, dass Flexfactory Pay-on-Production nennt, kauft der Kunde keine Produktionsanlage sondern nur produzierte Teile, die zum Stückpreis abgerechnet werden. Entsprechende Erfahrungen sammelt Kuka bereits seit 2006 mit der Toledo Production Operations, die Rohkarosserien nach einem entsprechenden Modell fertigt.