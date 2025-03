Der chinesische Autokonzern Geely hat seine Elektromarken neu sortiert. Die reine E-Auto-Marke Zeekr hat die Kontrolle des Ablegers Lynk & Co übernommen. Dies folgt auf eine geplante Änderung der Beteiligungsverhältnisse, die bereits im November angekündigt wurde.

Lynk & Co wurde ursprünglich im Jahr 2016 als Joint Venture zwischen der Geely Auto Group, Geely Holdings und Volvo Cars gegründet. Die Umstrukturierung sieht vor, dass Zeekr einen Anteil von 51 Prozent an dem Unternehmen erwirbt, während die Geely Auto Group die restlichen Anteile behält. Volvo Cars, das sich ebenfalls mehrheitlich im Besitz von Geely befindet, hat seinen ursprünglichen Anteil von 30 Prozent veräußert.

Warum kriegt Zeekr eine Kontrollfunktion?

Zeekr, das im Jahr 2024 etwas mehr als 222.000 Elektrofahrzeuge ausgeliefert hat, wird nun das Management von Lynk & Co. beaufsichtigen. Die Integration soll künftig operative Synergien in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Lieferkette und Vertrieb einbringen und Zeekr als einen robusteren Wettbewerber auf dem globalen EV-Markt positionieren. Lynk & Co, das im vergangenen Jahr rund 280.000 Fahrzeuge verkauft hat, hat sich in erster Linie auf Hybridelektromodelle konzentriert, verlagert aber seine Strategie hin zu einer stärkeren Ausrichtung auf Elektrofahrzeuge.