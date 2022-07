Charging Hubs sollen weltweite Ladeinfrastruktur optimieren

Ein weiteres Exponat des Autobauers adressiert das Thema, das im Bereich der Elektromobilität nach wie vor Zweifel hervorruft: die Ladeinfrastruktur. Lange Zeit waren Lade- und Reichweitenangst große Minuspunkte für E-Mobilität. Einer Studie der KfW-Bank zufolge erklären immer noch mehr als die Hälfte der befragten Haushalte, sich die Anschaffung eines E-Autos wegen der fehlenden Ladeinfrastruktur nicht vorstellen zu können. Um dieses Problem zu lösen, plant Audi ein weltweites Netz aus sogenannten Charging Hubs.

Besonders im urbanen Raum sollen die Schnellladestationen mit High-Power-Charging-Plätzen, die sich per App reservieren lassen, eine autarke Ladeinfrastruktur ermöglichen. Als Stromspeicher fungieren dabei gebrauchte und aufbereitete Lithium-Ionen-Batterien, die aus zerlegten Entwicklungsfahrzeugen stammen. Die Resonanzen aus der Pilotphase des ersten Charging Hubs in Nürnberg fallen dem Hersteller zufolge durchweg positiv aus und bestärken den Plan, in naher Zukunft Hubs in Zürich, Berlin und Salzburg folgen zu lassen.