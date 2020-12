Rund 70.000 Gitterboxen finden in dem 35 Meter hohen und 165 Meter langen Gebäude Platz. Sie werden durch sechs Regalbediengeräte vollautomatisiert ein- und ausgelagert. Ebenso vollautomatisiert erfolgt die Anbindung an eine Elektropalettenbahn. „Mit der Erweiterung im Dynamikzentrum bündeln wir unsere Umfänge am Standort Dingolfing. Wir gestalten die BMW Group Aftersales-Logistik effizienter und digitaler und stellen uns so noch besser für die Zukunft auf“, sagt Richard Kamissek, Leiter Teile Distribution.