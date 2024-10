Die Autobranche gerät durch stärkere internationale Konkurrenz, die notwendige Transformation zur Elektromobilität, die Digitalisierung und wirtschaftspolitische Unsicherheiten zunehmend unter Druck. Dies hat radikale Folgen für die Beschäftigten der Industrie, so das Ergebnis einer Analyse, die der Branchenverband VDA mit dem Forschungsinstitut Prognos durchgeführt hat. Für die Studie „Beschäftigungsperspektiven in der Automobilindustrie“ wurden die Entwicklungen von 700 Berufsbildern in der Autobranche ausgewertet.

So viele Jobs kostet die Elektromobilität

Durch die Elektrifizierung des Antriebs werden Autobauer in Zukunft weniger Personal benötigen. Dies manifestiert sich der Studie zufolge etwa in überproportionalen Jobverlusten bei den bisherigen Top-Jobs der Branche: Von den zehn größten Berufsgruppen in der Automobilindustrie zählen den Autoren zufolge sieben zu denen mit den größten Jobverlusten seit 2019. Besonders Berufe in Maschinenbau- und Betriebstechnik sowie in der Metallbearbeitung hätten an Relevanz verloren.

Zuwächse seien hingegen bei Berufen in der zu beobachten, die vor allem bei den Herstellern angesiedelt sind sowie bei Berufen in der technischen Forschung und Entwicklung sowie in der Informatik, der Elektrotechnik und der Softwareentwicklung. Die Beschäftigung in IT-Berufen innerhalb der Autoindustrie etwa hat seit 2019 um rund ein Viertel zugenommen.

Renteneintritte reichen nicht aus

Wie auch in der Gesamtwirtschaft werden in der Autobranche innerhalb der kommenden zehn Jahre rund 25 Prozent der Mitarbeiter in den Ruhestand wechseln. Dies könne dabei helfen, den Personalbestand zu senken, so die Studienautoren, andererseits drohe in anderen Berufsfeldern aber ein erheblicher Engpass an Fachkräften – vor allem in der Elektrotechnik, Energietechnik und der IT.