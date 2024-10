Lange war unklar, wie es für den starken Mann im Stellantis-Konzern weitergeht, nun hat der OEM Fakten geschaffen. Das Unternehmen passt seine Führungsstruktur an und verlängert unter anderem den Vertrag mit CEO Carlos Tavares nicht. Er soll nun wie geplant am Ende seiner Amtsperiode 2026 in Rente gehen. „Der große Macher hinter der PSA-FCA-Fusion gerät nach massiven Problemen in Nordamerika und einer extremen Gewinnwarnung ins abseits", sagt Frank Schwope, Autoexperte der FHM Hannover gegenüber Automobil Produktion. Massive Kritik von der Gewerkschaft UAW, Autohändlern und Aktionären hätten dazu geführt, dass der zuvor Unantastbare keine Vertragsverlängerung erhalte. „Selten hat man gesehen, dass ein CEO mit derartiger Geschwindigkeit vom Heiligen zum Sündenbock degradiert wurde."

Die weiteren Managementänderungen sollen den Fokus des Unternehmens auf seine wichtigsten Prioritäten schärfen und auf die weltweiten Herausforderungen reagieren, denen die Automobilindustrie gegenübersteht, heißt es vom OEM. Antonio Filosa übernimmt als neuer Chief Operating Officer (COO) für Nordamerika zusätzlich die Verantwortung für die Marke Jeep und tritt die Nachfolge von Carlos Zarlenga an. Filosa hat zuvor erfolgreich die Südamerika-Region von Stellantis geleitet. Seine Führungserfahrung soll nun den nordamerikanischen Markt stärken.

Jean-Philippe Imparato tritt als COO für Europa die Nachfolge von Uwe Hochgeschurtz an, der das Unternehmen verlassen wird. Gleichzeitig bleibt Imparato CEO von Pro One. Er soll maßgeblich dazu beitragen, die Verkaufs-Performance des Konzerns in der Region zu verbessern, insbesondere im Bereich neue Antriebe. Imparato bringt fast 34 Jahre Erfahrung im Management von Marken und Geschäftsbereichen mit.