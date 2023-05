Im vergangenen Jahr haben chinesische Investoren in Europa ihre Strategie geändert. Mit 4,5 Milliarden Euro erreichten Greenfield-Investitionen, vor allem in neue Batteriefabriken für Elektroautos, einen Anteil von 57 Prozent der chinesischen Gesamtinvestitionen in Europa. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Mercator Institute for China Studies (MERICS) und der Rhodium Group. Erstmals seit 2008 erreichten Ausgründungen und der Aufbau neuer Produktionsstätten ein höheres Investitionsniveau als Übernahmen bestehenden Unternehmen. Entsprechende Mergers & Acquisitions machten 2022 nur rund 3,4 Milliarden Euro aus.

Autoindustrie steht im chinesischen Fokus

Hinter dem Anstieg der Greenfield-Investitionen stehen wenige Großprojekte mit Fokus auf die Automobilindustrie. Chinesische Batterieriesen wie CATL, Envision AESC und Svolt investierten in Werke in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Ungarn. Diese vier Länder stehen insgesamt für 88 Prozent der chinesischen Direktinvestitionen in Europa.