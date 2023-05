Wer sich heute einen Gebrauchtwagen kaufen möchte, findet zahlreiche Angebote unter 5.000 Euro. Dabei handelt es sich allerdings um Verbrenner. Für Elektroautos dürften solche Preise utopisch bleiben, prophezeit Branchenexperte Henner Lehne von S&P Global Mobility auf dem Automobil Produktion Kongress 2023 in München. Im März 2023 beweihräucherte sich VW aufgrund der Ankündigung des ID.2 selbst, doch auch dieser "Elektrogolf" beginnt erst bei 25.000 Euro. Selbst wenn es in den nächsten Jahren E-Einstiegsmodelle unterhalb von 20.000 Euro geben sollte, besteht noch immer eine riesige Kluft zu den Preisen für die Einstiegsmobilität bei Verbrennern. In Deutschland sei das Problem noch moderat, da die Löhne hierzulande vergleichsweise hoch seien. Blickt man jedoch Richtung Süd- und Osteuropa verschärft sich das Problem der "exklusiven" Elektromobilität noch mehr, so der Vice President der Vehicle & Powertrain Group bei S&P Global Mobility.