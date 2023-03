Das sind die größten Konkurrenten für VW

Ganz vorne steht Tesla. Für Meininger liegt das vor allem daran, dass die Amerikaner ihre Kostenvorteile direkt in Vorteile bei der Preispositionierung setzen. "Die Zeit, in der Tesla im Premium-Segment positioniert war, ist vorbei", sagt er. Auch deshalb weil man bei S&P erwartet, dass Tesla 2025 oder 2026 ein weiteres Modell für rund 35.000 Euro einführen wird. Neben Tesla dürften perspektivisch auch BYD und MG für VW gefährlich werden. "Da sehen wir großes Potenzial, was das Volumen angeht." Mittelfristig sieht Meininger Hyundai und Kia gut aufgestellt. Auch hier prognostiziert S&P weitere Modelle zu erschwinglichen Preisen.



Innerhalb des Volkswagen-Konzerns dürfte sich der Wettbewerb auch wieder erhöhen. Zwar setzt man weiterhin auf Synergien, die eine einheitliche Grundlage für alle Marken bieten. Gleichzeitig müsse jede Marke seine eignen Volumenziele erreichen. Dieser interne Wettbewerb dürfte am Ende vor allem die Kunden freuen, so Meininger. Ob Seat dabei langfristig überhaupt noch eine Rolle spielen wird, stellt der Analyst in Frage. Höchstwahrscheinlich werde die Marke Schritt für Schritt auslaufen und durch eine preislich höhere Positionierung Cupras ersetzt.