Grüne Mobilität pusht den Standort Kanada

Das wirkt, sagt French: In den vergangenen Jahrzehnten habe der Automobilstandort Kanada in Nordamerika schleichend Marktanteile an Mexiko und die US-amerikanischen Südstaaten verloren. „Doch nun weist der Trend zum ersten Mal seit vielen Jahren in die entgegengesetzte Richtung“, so der Experte: „Obwohl Kanada nur halb so viele Fahrzeuge herstellt wie noch vor zehn Jahren, deuten die Produktionszahlen und Investitionen darauf hin, dass das Land eine wichtige Rolle in der Zukunft der E-Mobilität spielen wird.“

Zwar gibt es das größte Automotive-Cluster in Ontario im Osten des Landes in unmittelbarer Nähe zu Detroit. Doch auch an der Westküste blüht die Industrie im Hoffen auf grüne Mobilität auf: Vancouver, einst Heimat des Brennstoffzellen-Pioniers Ballard Power, wird zum Hub für H2-Mobilität. Nicht umsonst hat hier Cellcentric, das Joint-Venture von Volvo und Daimler-Trucks sein erstes Werk aus dem Boden gestampft und baut dort jene Brennstoffzellen, die den Brummi bald zum Summi machen sollen. „Die Region gilt als eine Art 'Silicon Valley' der Brennstoffzellentechnologie, in dem diverse namenhafte Unternehmen seit mehr als drei Jahrzehnten ansässig sind und sich spezielles Knowhow und Fachwissen angeeignet haben. Universitäten unterstützen die Entwicklungsaktivitäten mit ihren eigenen Forschungszentren“, begründet Cellcentric das Werk in Burnaby: „Der Zugang und weiterhin enge Austausch mit dem Expertennetzwerk vor Ort ist daher von wertvoller Bedeutung und damit ein ausschlaggebender Grund für die Standortwahl.“

Eine lokale Wertschöpfungskette für Batterien von der Mine bis zur Montage, innovative Zulieferer und zahlreiche Werke, in denen zunehmend mehr Autos produziert werden – so verhilft die grüne Mobilitätswende der kanadischen Automobilindustrie zu rosigen Aussichten. Doch Männern wie Flavio Volpe ist das noch nicht genug. Er ist Chef der Automotive Parts Manufacturers Association (APMA) und will der Welt beweisen, was seine Branche wirklich draufhat. Mit einem in Kanada für Kanada entwickelten Showcar namens Project Arrow antwortet unsere Branche auf die Forderung der Regierung nach eine Null-Emissions-Gesellschaft für das Jahr 2025, sagt Volpe. „Dafür bringen die besten Firmen zusammen, die sich in Kanada mit elektrischem Fahren, alternativen Kraftstoffen, vernetztem und autonomem Fahren und Leichtbau beschäftigen.“

Und auch damit Kanada bereits überraschend weit. Denn nach weniger als vier Jahren hat die APMA in diesem Frühjahr die finale und funktionsfähige Designstudie enthüllt. Allerdings nicht daheim in Kanada, sondern da, wo die Welt gerade wirklich hinschaut: Auf der CES in Las Vegas.