Samuelsson übernimmt im „Übergangsjahr“

Samuelsson begann seine Karriere vor rund 50 Jahren bei Scania. Zur Jahrtausendwende wechselte er zum deutschen Lkw-Bauer MAN und übernahm dort bis 2009 den Job des CEO. 2012 kam dann die Berufung zum Chef von Volvo. In seine Amtszeit richtete der Schwede den OEM klar auf Elektromobilität aus und bereitete unter anderem den Börsengang Volvos im Jahr 2021 vor.

Sein Nachfolger und nun auch Vorgänger Jim Rowan wird das Unternehmen zum 31. März verlassen. Aufsichtsratschef Li bedankte sich bei Rowan für seine „wichtigen Beiträge“ beispielsweise zur Transformation Volvos zu einer „software-geführten, vernetzten Autofirma“. „Sein Engagement und seine Energie haben ein starkes Fundament an digitalen Fähigkeiten geschaffen, und wir sind dankbar für seinen Einsatz in einer Zeit großer Veränderungen“, so Li.

Ganz so geräuschlos dürfte die Personalentscheidung indes nicht abgelaufen sein. Wie andere OEMs auch ist Volvo zuletzt in finanziell schwierige Fahrwasser geraten. Im Februar meldete Volvo einen Gewinneinbruch für das vierte Quartal 2024. Der bisherige CEO Rowan kündigte damals aufgrund der herausfordernden Bedingungen auf den weltweiten Märkten bereits ein „turbulentes“ Jahr 2025 an, das er als „Übergangsjahr“ betitelte.