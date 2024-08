Lohscheller verfüge über umfangreiche Führungserfahrung in der Automobilbranche und habe insbesondere Erfahrung in der Skalierung von Unternehmensaktivitäten, heißt es beim Hersteller. Sein Vorgänger Ingenlath habe während seiner Zeit als CEO das Unternehmen erfolgreich für die nächste Entwicklungsphase skaliert: den Ausbau der globalen Marktpräsenz und die Stärkung der Position als führender Anbieter im Premium-Elektrofahrzeugmarkt. Lohscheller bringe nun das Wissen mit, in solch wettbewerbsintensiven Märkten strategisch ausgerichtet zu bleiben und die Orientierung nicht zu verlieren. Dabei könne er weiterhin auch auf die Verbindung zur Konzernmutter Geely zählen.

„Polestar hat eine außergewöhnliche Start-up-Phase hinter sich und mit einer breiteren Modellpalette ist Michael Lohscheller der ideale Leiter, um Polestar in das nächste Kapitel zu führen“, erklärt Winfried Vahland, der neue Vorstandsvorsitzende von Polestar. Er lobte insbesondere die tiefgehende Branchenkenntnis des neuen CEOs.

Insbesondere seine Expertise im Bereich der operativen Exzellenz, der Entwicklung einer kohärenten Produktstrategie und der Stärkung der globalen Marktpräsenz werde für das nächste Wachstumskapitel von Polestar entscheidend sein. „Mit seinem skandinavischen Erbe, seiner Leidenschaft und Leistungsstärke wird Polestar neue Maßstäbe für die zukünftige individuelle Mobilität setzen“, so Vahland weiter. Mit Michael Lohscheller, unterstützt von einem dynamischen Führungsteam, sei man „gut aufgestellt für anhaltende Innovation und Wachstum.“