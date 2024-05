Neben der Null-Emissions-Technologie setzt Motter auf die "Defossilisierung" seiner Logistik, auch im Bereich der Hochseeschifffahrt. In diesem Jahr wird die Group Logistics, die langfristig reine Car-and-Truck-Carrier (PCTC) gechartert hat, insgesamt vier neue Dual-Fuel-LNG-Schiffe in Betrieb nehmen, die auch in der Lage sind, andere, emissionsärmere Technologien und Kraftstoffe einzusetzen. Die Digitalisierung ist ebenfalls eine der strategischen Säulen von Motter, um die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu erhöhen, sei es durch die Implementierung von Microservices in Transportsystemen, die Analyse des Potenzials von Anwendungen der künstlichen Intelligenz oder die Leitung von unternehmensweiten Veränderungen.

So ist die Konzernlogistik beispielsweise stark in die Umstellung von Altsystemen in der Inbound-Logistik auf ein cloudbasiertes SAP 4/Hana-ERP involviert, das letztendlich Vorgänge wie Transportauftragsmanagement, Lager- und Werkslogistik abdecken wird. Federführend ist man auch beim Projekt namens ONE Log, an dem mehr als 200 funktionsübergreifende Mitarbeiter aus den Bereichen Produktion, Werkslogistik, IT und Finanzen beteiligt sind. Motter prüft auch globale Möglichkeiten zur Verbesserung der Logistikleistung. In Nordamerika, wo Volkswagen neue Produkte in bestehenden Betrieben in den USA und Mexiko sowie neue Werke sowohl für PowerCo als auch für die neue Elektro-Lkw-Marke Scout einführt, hat er Initiativen mit lokalen Markengesellschaften unterstützt, um bestehende Synergien in der Region zu vertiefen.