Hyundai macht Elektro-Kampfansage

Die normative Kraft des Faktischen lockt auch zurückhaltende Asiaten aus der Reserve. „Ich verspreche, wir werden mit dem Ioniq 6 nicht aufhören“, verkündet Hyundai-CEO Jae Hoon Chang und bekräftigte das Vorhaben, bis 2030 elf vollelektrische Modelle auf den Markt zu bringen, dazu sechs der Premium-Marke Genesis. Dann wollen die Koreaner sieben Prozent der weltweiten BEV-Verkäufe realisieren. Eine klare Kampfansage an Volkswagen, General Motors, Toyota und Stellantis. Kia will bis 2027 mindestens 14 BEVs auf die Straßen bringen; Hyundai-Schwestermarke hat ebenfalls Großes vor und will bis 2030 vier Millionen Autos pro Jahr verkaufen.

Derzeit kann man sich in Seoul über gute Geschäfte in Europa freuen. Obwohl der Markt hier um 14 Prozent zurückging, legte der koreanische Automobilhersteller mit 454.000 verkauften Einheiten um 17 Prozent zu. Mit einem großen SUV, das vermutlich Ioniq 7 heißen wird, befindet die nächste koreanische Speerspitze schon im Köcher der Hyundai-Vertriebsstrategen. „Elektrische SUVs sind und bleiben ein attraktives Segment“, stellt Hyundai-Europachef Michael Cole klar.