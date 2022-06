Erst beim genauen Blick offenbaren sich dann doch ein paar Gemeinsamkeiten, durch die sich alle künftigen Mitglieder der Ioniq-Familie auszeichnen sollen. Dazu gehören ein großer Radstand bedingt durch die E-GM-Plattform mit entsprechend viel Platz für Passagiere, ein Interieur mit nachhaltigen Materialien und Cocoon-Effekt sowie parametrische Pixel, im Front- und Heckbereich.

Wie schon beim 5 sorgen die kleinen rechteckigen Leuchtelemente auch beim 6 für einen Wow-Effekt. Das Stummelheck prägt ein durchgehendes Leuchtenband, das sich aus zwei langen Reihen vieler kleiner Rechtecke zusammensetzt. Ein zusätzlicher Leuchtstreifen ziert die Abrisskante des Heckspoilers, während in der diffusorartigen Heckschürze noch senkrecht angeordnet Rück- und Nebelleuchten integriert sind. Das Thema kleiner leuchtender Rechtecke findet sich auch in den Frontscheinwerfern in Form einer Tagfahrlicht-Signatur wieder. Das Lichtdesign des Ioniq 6 ist nicht nur prägnant, mithilfe der vielen kleinen Lichtpunkte ergeben sich verschiedene Möglichkeiten animierter Lichtsequenzen.