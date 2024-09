Die Wärme für den Produktionsstandort kommt nun vollständig aus einem naheliegenden Biomassekraftwerk, so der Hersteller. Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic drehte gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger dazu symbolisch die Energieversorgung auf. „Wir optimieren an all unseren Produktionsstandorten weltweit den CO2-Fußabdruck. Dazu nutzen wir innovative Technologien und lokale Potenziale für die Gewinnung von Energie aus fossilfreien Quellen“, sagte Nedeljkovic.

Mit rund 250 Gigawattstunden Energie entspricht der Jahresverbrauch des BMW-Werks in Steyr in etwa dem von 59.000 Haushalten. Der Energieverbrauch wurde in den letzten Jahren laut BMW kontinuierlich gesenkt. „Seit 2006 konnten wir den Energieverbrauch pro Motor um fast die Hälfte verringern“, erklärte Werkleiter Klaus von Moltke. Im Jahr 2012 sei das Werk erstmals an das Fernwärmenetz angeschlossen und seither viele Erweiterungen durchgeführt worden, so von Moltke. Geplant war die finale Umstellung rein auf Fernwärme für den Jahreswechsel auf 2025, nun konnte der Schritt zweieinhalb Monate früher vollzogen werden.