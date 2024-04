Während sie in Wolfsburg und Paris am Volksstromer für unter 25 000 Euro schier verzweifeln und einen Preis unter 20 000 Euro in weite Ferne rücken, beweisen die Chinesen, mit welchen spitzen Stift sie rechnen können – zum Beispiel beim Nammi EV1 aus dem großen Dongfeng-Regal. Schließlich kostet der elektrische Kleinwagen daheim umgerechnet gerade mal 10.000 Euro und wirkt trotzdem nicht wie eine spartanische Sparbüchse. Das Design ist gefällig, das Format entspricht Corsa & Co und die Eckdaten des Antriebs lassen eine gewisse Alltagstauglichkeit vermuten: Es gibt knapp 100 PS für bis zu 140 km/h und einen 42 kWh großen Akku, der im besten Fall für 400 chinesische Normkilometer reichen soll. Selbst wenn der Preis noch einmal 50 Prozent steigen und die Reichweite um 100 Kilometer sinken sollte auf dem Weg nach Europa, könnte der Nammi EV1 den Markt bereichern – und wenn er nur als Rechenexempel für VW, Citroen oder Renault dienen würde.