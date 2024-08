In China hat der E-Motor den Verbrenner als führenden Antrieb abgelöst. Im Juli stieg der Marktanteil der sogenannte New Energy Vehicle (NEV) – also sowohl reine E-Autos als auch Plug-in-Hybride – auf über 50 Prozent, wie der Händlerverband CPCA mitteilt. Insgesamt kamen 1,72 Millionen Pkw neu auf die Straße, rund 3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der Rückgang bei konventionell motorisierten Fahrzeugen betrug 26 Prozent. Zu den Gründen für die Beliebtheit von E-Autos zählt auch eine kürzlich erfolgte Erhöhung der staatlichen Kaufzuschüsse. Ziel der Regierung ist ein mindestens 50-prozentiger Marktanteil von NEVs bis 2025.