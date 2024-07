Das Joint Venture Leapmotor International, an dem Stellantis zu 51 und Leapmotor zu 49 Prozent beteiligt sind, will nach eigenen Angaben ab September die Modelle C10 und T03 in neun europäischen Ländern verkaufen. In den kommenden Monaten sollen weitere Modelle des chinesischen Herstellers ihren Weg nach Europa finden.

Leapmotor war im Juni 2024 nach Absatz das viertgrößte chinesische Startup für Fahrzeuge mit neuer Antriebsenergie („New Energy Vehicles“, NEVs) in China, wie Stellantis mitteilte. „Die Auslieferung der ersten Leapmotor-Fahrzeuge C10 und T03 nach Europa in diesem Monat ist ein Meilenstein in der Partnerschaft von Stellantis und Leapmotor“, sagte Stellantis-CEO Carlos Tavares. Er sei davon überzeugt, dass die Fahrzeuge von Leapmotor von den europäischen Kundinnen und Kunden akzeptiert werden.

„Seit dem ersten verkauften Fahrzeug hat Leapmotor in der ersten Juli-Hälfte die Marke von insgesamt mehr als 400.000 in China verkauften NEVs erreicht“, sagte Zhu Jiangming, Gründer, Chairman und CEO von Leapmotor. Mithilfe der Nutzung der Stellantis-Vertriebskanäle plant das Joint Venture nach eigenem Bekunden bis Ende dieses Jahres 200 Verkaufsstellen für Leapmotor-Fahrzeuge in Europa zu eröffnen und diese Zahl auf 500 im Jahr 2026 zu steigern.