Im September 2024 hatte Northvolt zunächst angekündigt, schätzungsweise 1.600 Beschäftigte in Schweden zu entlassen und mehrere Expansionspläne auf Eis zu legen. Zwei Monate später beantragte das Unternehmen Gläubigerschutz in den USA und hoffte auf ein erfolgreiches Restrukturierungsverfahren. Dann jedoch stellte es Mitte März wegen anhaltender Finanzierungsprobleme Insolvenzantrag in Schweden.



Seitdem bangten die schwedischen Northvolt-Angestellten darum, ob bei ihnen die Lichter ausgehen. Kubu schrieb dazu: „Trotz großer Einschnitte ist es positiv, dass der Betrieb in gewissem Umfang weitergehen kann, was wahrscheinlich entscheidend dafür ist, den Betrieb ganz oder teilweise verkaufen zu können.“

Nichts Neues zu Heide

Keine Neuigkeiten gab es zum Bau der Northvolt-Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein. Der Betrieb in Deutschland soll bisherigen Angaben zufolge fortgesetzt werden. Das vor knapp einem Jahr gestartete Milliardenprojekt ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des schwedischen Mutterkonzerns. Das Insolvenzverfahren umfasst alle schwedischen Einheiten, aber nicht die deutschen und amerikanischen Töchter.