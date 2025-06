Wo liegt Europa im internationalen Vergleich?

Im globalen Ranking der Roboterdichte – also der Anzahl installierter Roboter pro 10.000 Mitarbeitende – liegen sechs europäische Länder unter den Top 10. Die Schweiz führt mit 3.876 Robotern, dicht gefolgt von Slowenien (1.762) und Deutschland (1.492). Auch Österreich, Finnland und die Benelux-Staaten sind in der Spitzengruppe vertreten. Diese Zahlen würden die tiefgreifende Integration von Robotik in die Fertigungsprozesse der europäischen Automobilindustrie belegen und zusammen mit der technologischen Reife sowie der Bereitschaft zur kontinuierlichen Modernisierung Europa zu einem globalen Hotspot für High-Tech-Fertigung machen.

Welche Rolle spielt die EU bei der Automatisierung?

Die Europäische Union zeigt sich geschlossen als Robotik-Vorreiter: 85 Prozent aller Industrieroboter-Installationen in Europa entfallen auf die EU-27. Deutschland sticht mit einem Anteil von etwa 30 Prozent hervor, gefolgt von Italien (10 Prozent) und Spanien (sechs Prozent). Diese nationale Dominanz trage laut IFR dazu bei, dass die EU insgesamt ihre wirtschaftliche und technologische Souveränität behaupten kann. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate der in Europa installierten Roboter von drei Prozent zwischen 2019 und 2024 bleibt Europa ein wachsender Markt – trotz konjunktureller Unsicherheiten. Die Automatisierung wirke in diesem Kontext als wirtschaftlicher Stabilitätsanker.