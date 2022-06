Chemiekonzern BASF plant den Bau einer Batterierecyclinganlage am Standort Schwarzheide in Brandenburg. Planmäßig soll die Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 2024 stattfinden und damit etwa 30 neue Arbeitsplätze im Bereich der Produktion schaffen. Aufgrund der zahlreichen Zellproduzenten und E-Fahrzeughersteller in Mitteleuropa hat sich das Unternehmen nach eigenen Aussagen für den Standort Schwarzheide entschieden.

Die BASF Schwarzheide GmbH ist bereits seit 1990 Teil der BASF Gruppe und umfasst mehr als 2.000 Mitarbeiter, die am Produktionsstandort in der Lausitz Chemiespezialitäten herstellen. Die Produktpalette umfasst dabei bisher unter anderem Pflanzenschutzmittel, Wasserbasislacke, Technische Kunst- und Schaumstoffe. Ab 2024 sollen an diesem Standort zusätzlich bis zu 15.000 Tonnen Elektroauto-Batterien recycelt werden. Ziel des Prozesses ist die Zurückgewinnung von schwarzer Masse, die durch Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan große Mengen an wichtigen Metallen zur Herstellung von Kathodenmaterial enthält. Zur hydrometallurgischen Weiterverarbeitung der schwarzen Masse plant BASF zudem eine entsprechende Anlage, die zur Mitte des Jahrzehnts hin errichtet werden soll.