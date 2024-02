Im BMW-Werk Leipzig stehen die Bänder still. Doch weder Halbleitermangel noch Bauernproteste sind Schuld am Stillstand der Fertigung. „Wir bauen aktuell keine Autos, aber das Werk steht mitnichten still“, sagt Werkleiterin Petra Peterhänsel gegenüber Automobil Produktion. Man bereite sich derzeit auf den Volumenausbau und die Integration des vollelektrischen Mini Countryman am sächsischen Standort vor, für den noch rund 200 Einzelmaßnahmen, sogenannte „Speed-Up-Maßnahmen einzelner Technologien“ umgesetzt werden, so die Standortchefin.

Mini Countryman sorgt für zusätzliche Schicht

Ziel sei es, im Herbst 2024 in eine dritte Schicht in der Montage einzusteigen, um unter anderem den Hochlauf des Mini Countryman bewerkstelligen zu können. Das Modell ist das erste der britischen BMW-Tochter, das auf deutschem Boden montiert wird. Aktuell ist die Montage im Werk Leipzig noch zweischichtig unterwegs, im Herbst käme dann eine Nachtschicht hinzu. „Wir bauen dann in Leipzig rund um die Uhr Autos”, so Peterhänsel. Neben dem Countryman laufen dort auch die BMW-Modelle 1er, 2er Gran Coupé und Active Tourer vom Band.