Frau Peterhänsel, Sie sind seit zwei Jahren Werkleiterin des BMW-Werks Leipzig, dem jüngsten Fertigungsstandort im deutschen Produktionsverbund des Automobilherstellers. Wird das noch junge Alter des Standorts zum Vorteil gegenüber Herausforderungen, die durch den Branchenwandel aufkommen?

Ich bin jetzt seit ziemlich exakt zwei Jahren für das Werk hier in Leipzig verantwortlich, seit Januar 2022. Definitiv bringt es Vorteile mit sich, dass bei der Erbauung des Werkes zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit bereits mitgedacht worden ist. Und Nachhaltigkeit besitzt ja nicht nur eine ökologische, sondern eben auch eine ökonomische und soziale Facette. Es ist äußerst wichtig, diese drei im Verbund zu sehen und das hat man hier in Leipzig von Anfang an getan. Natürlich ist es dann im Transformationsprozess ein bisschen einfacher, wenn man ein relativ junges Werk hat, auf das man neue Strukturen aufsetzen kann. Und das ist, was wir mit der BMW iFactory tun, wobei dieses Konzept nicht nur für die neuen Werke gedacht ist, sondern an all unseren Standorten umgesetzt wird – auch im über 100 Jahre alten Stammwerk in München. Natürlich haben wir, was die Infrastruktur anbelangt, ganz andere Möglichkeiten als zum Beispiel das Werk München, das mitten in der Stadt über weniger Entfaltungsraum verfügt. Als hier in Leipzig die Möglichkeit bestand, das Werk auf der grünen Wiese zu bauen, wurden die Konzepte nochmal komplett überdacht.

Existieren dennoch weitere Unterschiede zu Standorten mit mehr Historie?

Natürlich haben wir, was die Infrastruktur anbelangt, ganz andere Möglichkeiten als zum Beispiel das Werk München, das mitten in der Stadt über weniger Entfaltungsraum verfügt. Als hier in Leipzig die Möglichkeit bestand, das Werk auf der grünen Wiese zu bauen, wurden die Konzepte komplett überdacht, um einen möglichst nachhaltigen und effizienten Standort zu errichten. Ob das jetzt die Fingerstruktur ist, die eine Kanalisierung der Logistikströme ermöglicht oder eben die angesprochenen Erweiterungsmöglichkeiten.