Nicht nur der Umstieg auf die Elektromobilität fordert die Automobilbranche heraus. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind die Unternehmen gezwungen, ihre Produktionsstätten so intelligent wie möglich zu machen. Dabei gibt es deutliche Unterschiede im Grad der Automatisierung, im Umfang der KI-Anwendungen oder der Digitalisierung. Die Bayerischen Motorenwerke haben ihre Ansätze unter dem Oberbegriff iFactory gebündelt. Doch was genau heißt das bezogen auf die Digitalisierung? Welche Ziele verfolgt BMW und wie wollen es die Münchner schaffen, die Mitarbeiter wirklich mitzunehmen auf dem Weg hin zur smarten Factory? Schließlich rücken die Beschäftigten unisono in den Fokus der Kommunikationsstrategien sämtlicher Hersteller „Wir haben für den Standort ein gemeinsam getragenes Konzept erarbeitet, das wir bereits früh und klar an die Mitarbeiter kommuniziert haben“,sagt Milan Nedeljkovic gegenüber Automobil Produktion Was dahinter steckt, lesen Sie in diesem Artikel.