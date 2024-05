Mini Countryman treibt Produktionsvolumen in die Höhe

Mit der Integration des neuen Mini Countryman in die Fertigung will BMW die Kapazitäten des Leipziger-Werkes wieder deutlich nach oben schrauben. Mitte Februar stehen die Bänder still, um letzte Umbaumaßnahmen zu finalisieren, doch bereits im Herbst 2024 peilt der OEM durch die Ergänzung einer Nachtschicht den Dreischichtbetrieb an. „Wir bauen dann in Leipzig rund um die Uhr Autos”, so Werkleiterin Petra Peterhänsel im Interview mit Automobil Produktion. Dort entstehen ab sofort auf einer Produktionslinie vier Modelle mit drei Antrieben von zwei Marken: der BMW 1er, der BMW 2er Active Tourer (auch als Plug-in-Hybrid), das BMW 2er Gran Coupé sowie der Mini Countryman mit elektrischem und konventionellem Antrieb.

Für den Ausbau der Produktionsvolumen und spezielle Anpassungen der Mini-Modellversionen hat BMW in den vergangenen fünf Jahren rund 700 Millionen Euro in den sächsischen Standort investiert und zusätzliches Personal in Höhe von 900 zusätzlichen Stellen angekündigt. Im Verlauf von 2024 soll das Tagesvolumen der Produktion von 800 auf 1300 Einheiten steigen.