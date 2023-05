„Aufgrund seiner geplanten Anlagenlaufzeit von über 40 Jahren markiert der neue Härteofen eine vorausschauende Weichenstellung auf unserem Weg zu Net Zero“, sagt Marc Sielemann, der bei der BMW Group für den Einkauf, die Qualität und die Produktion von Antrieb, Fahrwerk und Bremsen zuständig ist und in dieser Funktion auch das Dingolfinger Komponentenwerk 02.10 leitet, in dem der neue Ofen eingesetzt wird. BMW hat sich zum Ziel gesetzt, die gesamte Wertschöpfungskette bis 2050 komplett klimaneutral zu gestalten.

Im Dingolfinger Werk 02.10 werden Fahrwerks- und Antriebskomponenten für BMW, MINI und Rolls-Royce Automobile hergestellt. Spezielle Ofenanlagen härten die Bauteile durch eine Wärmebehandlung und schützen sie somit gegen Verschleiß. Mit dem Hochlauf der Elektromobilität produzieren die Öfen in wachsenden Stückzahlen auch Komponenten für elektrische Antriebe. Dies habe die bestehenden Ofenanlagen allmählich an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht und so die Anschaffung eines neuen Ringherdofens inklusive einer Fixturhärtepresse notwendig gemacht, heißt es bei BMW. Die neue Ringherdofenanlage härtet Zahnräder für E-Getriebe. Ihre Produktionskapazität beträgt rund 960.000 Stirnräder pro Jahr.