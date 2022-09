Vor Kurzem verkündete BMW den Einsatz einer optimierten Generation an Lithium-Ionen-Batterien in der Neuen Klasse, die 2025 erstmals vom Band rollen soll. Jetzt berichtet der OEM bereits von einem weiteren Verfahren, das in direkter Verbindung zu der neuen Modellreihe steht. Für die Verkleidungsteile der Fahrzeuge werden Fischernetze und -seile verwendet, die der Automobilhersteller präventiv aus Häfen in aller Welt bezieht, damit diese nicht als Abfall im Meer landen. Die Reststoffe aus der maritimen Industrie werden zu Verkleidungsteilen verarbeitet, die sowohl im Exterieur als auch im Interieur eingesetzt werden können. Die dabei entstehenden Komponenten weisen dem OEM zufolge einen um rund 25 Prozent niedrigeren CO2-Fußabdruck auf als die entsprechenden Bauteile aus konventionell gefertigten Kunststoffen.