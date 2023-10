Herr Nedeljkovic, BMW verfolgt die Philosophie, Fahrzeuge aller Antriebsarten im selben Werk auf demselben Band herstellen zu können. Wie gut fahren Sie mit dieser Maxime der hohen Abtauschfähigkeit?

Flexibilität steckt in mehrfacher Hinsicht in den Genen der BMW-Produktion. Flexibilität mit Blick auf die Derivate je Fertigungsband, den Abtausch unter den Werken sowie die Arbeitszeitmodelle an den Standorten. Gerade in Zeiten von Volatilitäten ist Flexibilität ein entscheidendes Instrument, um sicher durch Krisen zu manövrieren, wie zuletzt durch Covid oder den Halbleitermangel. Beim Blick nach vorne, der bei uns ein weiteres Volumenwachstum bei den vollelektrischen Antrieben, weiterhin aber auch das Angebot von Plug-in-Hybriden und Verbrennern bedeutet, geben uns diese hohe Abtauschfähigkeit und Flexibilität in den Werken sehr wichtige Instrumente an die Hand. Unsere Mitarbeiter verfügen dazu über ausgeprägte Kompetenzen, wie man diese Philosophie als integralen Bestandteil weiterführt. Dies ist im Übrigen mit ein Grund dafür, dass all unsere Werke derzeit sehr gut ausgelastet sind.

Nehmen wir als Beispiel das Werk Dingolfing, das nicht nur das größte europäische, sondern auch das Leitwerk für die Oberklasse ist. Wie gestaltet sich dort die Integration des neuen i5?

In Dingolfing haben wir die Integration der Elektromobilität bereits vor vielen Jahren begonnen. Zunächst in Form von Plug-in-Hybriden, vor zwei Jahren kam dann der iX hinzu. Mit diesem Modell haben wir die Montage für die Produktion vollelektrischer Fahrzeuge befähigt. Im vergangenen Jahr kam dann noch der i7 hinzu. Beide Modelle haben dort also die strukturelle Vorbereitung für Elektromobilität geschaffen. Die Integration des i5 gestaltet sich daher jetzt sehr geschmeidig. Das Werk Dingolfing ist längst in der Lage alle Antriebsarten vollumfänglich darzustellen. Auch bei anderen Themen als dem Antrieb sind wir dort Nachfrage-flexibel aufgestellt. Für die vorbereitenden Aktivitäten zur Integration neuer Fahrzeuge konnten wir in den vergangenen zwei Jahren insbesondere die Werksferien nutzen.



Der Anteil der i-Modelle soll in Dingolfing bereits im Jahr 2024 auf über 40 Prozent steigen, korrekt?



Das ist richtig. Daran sehen Sie, wie schnell wir die Elektromobilität hochfahren. Im vergangenen Jahr konnten wir bei den E-Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr eine Verdopplung verzeichnen. In diesem Jahr wachsen wir signifikant weiter und im nächsten Jahr soll bereits jedes fünfte Fahrzeug in der BMW Group elektrisch sein. 2025 wird es jedes vierte, 2026 dann jedes dritte Fahrzeug sein. Dingolfing wird mit drei Derivaten und einem Elektroanteil von 40 Prozent zu einem der treibenden Werke.