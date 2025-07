Bislang fertigt der E-Autobauer Polestar seine Modelle an Standorten in China, Südkorea und den USA, nun folgt der Schritt nach Europa. Die Geely-Tochter hat eine Absichtserklärung mit Konzernschwester Volvo Cars unterzeichnet, wonach der Polestar 7 künftig am Standort Kosice in der Slowakei produziert werden soll. Polestar will das elektrische Kompakt-SUV im Jahr 2028 auf den Markt bringen.

Gemäß neuer Unternehmensstrategie soll das Modell die Konzern-Architekturen nutzen und demzufolge auf einer Volvo-Plattform aufbauen. Zudem soll der Polestar 7 von Komponenten-Sharing innerhalb des Konzerns, Cell-to-Body-Technologie mit Batterien und unternehmensintern entwickelten E-Motoren profitieren. Schritte, die vor allem der Kosteneffizienz Vorschub leisten sollen.

„Mit Volvo Cars bei der Entwicklung und Produktion des Polestar 7 in Europa zusammenzuarbeiten, ist eine einmalige Chance, unsere Position auf unserem Heimatmarkt zu stärken“, bekräftigt Polestar-CEO Michael Lohscheller.