Obwohl das Design gut ankam, soll sich Polestar in den nächsten Jahren deutlicher als bisher von Volvo abheben und eigene Akzente setzen. Dafür wurde mit Philipp Römers, bisher verantwortlich für das Exterior Design bei Audi, einer der aktuell wohl renommiertesten Kreativkräfte in Europa gewonnen. Römers tritt die Nachfolge von Maximilian Missoni an, der das Unternehmen nach sechs Jahren verlässt. „Polestar ist das Vorbild für ein designorientiertes Automobilunternehmen und es ist eine große Ehre, die Verantwortung für die Designabteilung zu übernehmen“, so Philipp Römers, „ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Kreativteam, um die nächste Generation von Polestar-Fahrzeugen zu entwerfen.“