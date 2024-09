„Der heutige Tag ist ein bedeutender Meilenstein in der Realisierung unseres Mover-Projekts“, sagte Henning von Watzdorf, CEO von Holon. „Die Vereinigten Staaten bieten uns eine ideale Umgebung für Holons industrielle Initativen und Jacksonville hat von Anfang an große Begeisterung für unsere Vision gezeigt.“ Von der Partnerschaft mit Benteler Mobility und Beep, einem führenden Anbieter von Shared-Mobility-Lösungen verspricht sich Holon das Potenzial, die Geschwindigkeit in der Markteinführung von autonomen Fahrzeugen zu erhöhen



„Durch die lokale Fertigung von Holon und die strategische Partnerschaft mit Beep können wir unseren Kunden eine integrierte End-to-End-Lösung anbieten“, ergänzt Tobias Liebelt, Geschäftsführer von Benteler Mobility. Benteler Mobility wird die Dienstleistungen für den Einkauf und die Implementierung der Mover anbieten, während Beep den Service und die Software für den Einsatz, die Verwaltung und den Betrieb stellt.



Dieser Artikel erschien im englischen Original in unserem Schwestermagazin automotive manufacturing solutions.