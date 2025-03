Milliarden für US-Werke und Tech-Partnerschaften

Hyundai werde seinen Stahl in Amerika produzieren und seine Autos in Amerika herstellen und so keine Zölle zahlen müssen, sagte Trump. Zudem werde der Konzern auch seine Produktionsstätten in den Bundesstaaten Alabama und Georgia verbessern sowie sechs Milliarden in amerikanische Technologieunternehmen investieren. Unter anderem sollen sechs Milliarden in die Bereiche autonomes Fahren, Robotik, künstliche Intelligenz und Flugtaxis.



Hyundai-Chef Euisun Chung betonte, sein Unternehmen sei stolz, diese Woche seine neue Autofabrik in Georgia zu eröffnen. Mit dieser Fabrik für acht Milliarden Dollar werde Hyundai seine US-Produktion ausbauen auf über eine Million Autos im Jahr kommen.