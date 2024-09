Mit dem neuen Digitalportfolio wolle man ein Ökosystem entwickeln, das nicht auf den Einsatz in Kombination mit Kuka-Robotern beschränkt ist. Stattdessen sollen Kunden unabhängig von Maschinentyp und -hersteller Softwarelösungen für ihre Produktionsmaschinen einsetzen und ihre Werkshallen so durchgängig digitalisieren können. Konkret spricht Kuka von Schnittstellen, Standards für Daten, Cloud-Integration und Beratungsleistungen. Mit der offenen Cloud-Plattform „Mosaixx“ für Industrial Software-as-a-Service steht ein neues Tool bereits in den Startlöchern und soll noch in diesem Jahr ausgerollt werden.