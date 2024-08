Der Industrieworkshop findet am 26. September 2024 in den Universellen Werken und am Fraunhofer IWU statt. Die Bühne für diesen Workshop bildet das in einer Matrix-Architektur aufgebaute Versuchsfeld am Fraunhofer IWU-Standort Dresden. Dieser Workshop ist Teil einer breit angelegten Veranstaltungsreihe am Fraunhofer IWU, die das Thema Automatisierung und Virtualisierung gezielt und industrierelevant beleuchtet.