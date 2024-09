Stellantis stellt digitale Lösungen für die Fabriken vor

Die Multi-Energy-Strategie von Stellantis umfasst neben Produkten und Plattformen überdies auch die Fertigung sowie die Lieferketten. Die Strategie zielt darauf, eine Vielzahl von Szenarien für die Elektrifizierung anzupassen. Der jährlich stattfindende sogenannte Factory Booster Day ist hierfür ein wichtiges Event. Es dient der Förderung von Fertigungsverbesserungen, „um den Anforderungen der heutigen Industrie gerecht zu werden und neue Technologien für die Fertigung zu nutzen“, wie es beim OEM heißt. Im Rahmen eines Open-Challenge-Prozesses tauschen Werkleiter, Zulieferer und Startup-Unternehmen ihre Ideen aus und es werden neue Technologien präsentiert.



In diesem Jahr war das Turiner Mirafiori-Werk Gastgeber. Im Vordergrund standen die Themen digitale Zwillinge, künstliche Intelligenz und 3D-Vision-fähige Lösungen. Dazu zählt etwa die Autodesk Construction Cloud, eine cloudbasierte Plattform, die Arbeitsabläufe für alle Bauphasen unterstützt – vom Entwurf über die Planung und den Bau bis hin zum Betrieb. Der OEM und seine Lieferanten können damit Konstruktionslayouts teilen und simulieren und darüber hinaus in einem digitalen Zwilling einer Produktionsanlage interagieren. Implementiert wurde die Plattform erstmals im Montagewerk Windsor in Kanada für die STLA Large-Installation. Für die STLA-Frame-Installation im Montagewerk Sterling Heights soll sie nun erweitert werden.



Vom französischen Startup Inbolt bezieht Stellantis für mehrere dreidimensionale Bildverarbeitungssysteme in seinen Antriebswerken KI-gestützte Roboterführungen. Die Bildverarbeitung soll zu verkürzten Vorlaufzeiten zwischen der Montage des Antriebsstrangs und dem Einbau in ein Fahrzeug beitragen. Noch nicht automatisierte Transportsysteme kann das norwegische Stratup Wheel.me in autonome mobile Roboter (AMRs) umwidmen. Dazu werden elektronisch gesteuerte Räder mit Antrieb anstelle der Standardräder montiert. Dem Startup zufolge lassen sie sich in kürzester Zeit montieren und erschaffen aus den Wagen automatisierte Systeme, ohne dass die Abläufe im Betrieb merklich gestört wird. Mit vier solcher Rollen soll eine Nutzlast von bis zu 400 Kilogramm möglich sein. Stellantis plant den Einsatz der Systeme nun auf weitere Werke auszudehnen.