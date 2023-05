Das Topmodell der Business-Baureihe ist der elektrische i5 M60. Je ein Motor an Vorder- und Hinterachse liefern gemeinsam 442 kW/601 PS und 820 Nm. Die Beschleunigung von null auf Tempo 100 erfolgt in 3,8 Sekunden, maximal sind 230 km/h möglich. Alternativ ist ein 250 kW/340 PS starker E-Antrieb verfügbar, der maximal 193 km/h erreicht. Der nötige Strom kommt in beiden Fällen aus einer 81,2 kWh fassenden Batterie, die für Reichweiten bis 582 Kilometer gut ist. Geladen wird am AC-Anschluss mit wahlweise 11 oder 22 kW, am DC-Schnelllader sind auch ohne 800-Volt-Technik bis zu 205 kW möglich.



Das Angebot an konventionellen Antrieben umfasst zunächst nur zwei Optionen, jeweils mit Mildhybridtechnik: einen 153 kW/208 PS starken Vierzylinderbenziner sowie einen Diesel mit Allradtechnik und 145 kW/197 PS. Im Frühjahr stoßen zwei Plug-in-Hybride dazu, etwas später ein Reihensechszylinder-Diesel sowie ein weiteres E-Modell mit elektrischem Allradantrieb. Die Preise für den BMW 520i mit Ottomotor starten bei 57.600 Euro. Der i5 eDrive40 startet bei 70.200 Euro und liegt damit knapp 5.000 Euro über dem direkten Konkurrenzmodell Mercedes EQE 300.