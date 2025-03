Mercedes spricht beim CLA vom „Einliter-Auto des Elektrozeitalters“. Was ist darunter zu verstehen?

Durch gezielte Optimierungen bei Antrieb, Leistungselektronik und Aerodynamik ist es uns gelungen, die Effizienz so zu verbessern, dass der CLA 250+ mit EQ-Technologie auf einen WLTP-Verbrauch von nur 12,2 kWh/100 km kommt. Kein anderes Fahrzeug in diesem Segment erreicht diesen Wert. Rechnet man diesen Verbrauch in ein Benzin-Äquivalent um, entspricht das einem Einliter-Auto.

Mercedes findet, der CLA sei intelligenter als anderer Autos. Warum?

Der CLA ist das cleverste Auto, das Mercedes-Benz jemals gebaut hat. Durch die komplett hausinterne Entwicklung unseres Betriebssystems MB.OS konnten wir alle Fahrzeug-Domainen und vor allem das Infotainment in Verbindung mit künstlicher Intelligenz von Microsoft und Google auf ein nie gekanntes Level bringen. Sie können beispielsweise mit dem CLA Gespräche führen, die aus komplexen, mehrteiligen Dialogen bestehen. Zudem lässt sich der CLA over-the air updaten und regelmäßig mit neuen Apps versorgen – wie bei einem Smartphone.

Die letzte Generation der A-Klasse war als sportliches Hatchback-Modell überaus erfolgreich und galt besonders jüngeren Kunden als Einstieg in die Welt von Mercedes. Haben Sie diese Klientel mit dem CLA nun verloren?

Derzeit hat Mercedes-Benz 42 Modelle im Portfolio, mit einer entsprechenden Vielfalt von Antrieben. Wir sind dabei, die Komplexität zu verringern und müssen manchmal schwierige Entscheidungen treffen, welche Modelle zukünftig keinen Nachfolger erhalten. Die A-Klasse als Hatchback war im Wesentlichen für Europa gedacht. Unsere größten Märkte sind jedoch China und die USA. Hier hat der neue CLA ein sehr großes Eroberungspotenzial.