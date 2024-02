Bereits Konzeptfahrzeug Vision Dee, das BMW-CEO Oliver Zipse im Januar 2023 auf der CES in Las Vegas präsentierte, ließ die Idee der Neuen Klasse konkreter werden. Auf der IAA im darauffolgenden September legte der OEM nach und präsentierte mit der Vision Neue Klasse erstmals ein Fahrzeug, das optisch sehr nach am Endprodukt liegen dürfte, das ab 2025 in Serie gefertigt werden soll.

Bevor dem Fahrzeug das Rampenlicht auf der großen Bühne gewährt wurde, galt viele Monate die höchste Geheimhaltungsstufe. Automobil Produktion durfte das Fahrzeug bereits einige Monate vor Weltpremiere exklusiv im eher unscheinbaren Forschungs- und Technologiehaus in Garching bei München begutachten. Deshalb liefern wir Ihnen Antworten auf die Frage „Was ist die Neue Klasse von BMW?“ und verraten Ihnen, auf welche Neuheiten sich BMW-Fans freuen dürfen.

Als BMW vor zehn Jahren den i3 auf den Markt brachte, verkörperte der elektrische Kleinwagen eine Revolution in der Automobilbranche. Neues Konzept, neuer Antrieb, neue Werkstoffe, neue Produktion, neues Design. Mit der Neuen Klasse will der Automobilhersteller dieses Szenario wiederholen. Erneut schicken die Bayern ein Elektroauto an den Start, das sich vom Rest der Autowelt abheben soll. Die Neue Klasse nimmt dabei Bezug zu ihrem Namensvetter aus den 60er-Jahren. Damals läutete die die Limousine BMW 1500 unter gleichem Namen einen Neustart der weiß-blauen Marke ein und gilt bis heute als das Fundament für die Erfolgsstory der Reiher 02, 3er und 5er.